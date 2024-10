Da Reggio Calabria a Capo Nord in moto: l’impresa del reggino Gianclaudio Aiossa

Non è nuovo a imprese del genere il reggino Gianclaudio Aiossa. L’ultimo viaggio lo ha visto protagonista in sella alla piccola Honda Monkey 125 per una lunga traversata da Reggio Calabria a Capo Nord. Oltre 10.000 km in 18 giorni sulla monocilindrica da 10 CV di potenza massima con ruote da 12 pollici.

Dopo essere partito da Reggio Calabria, Aiossa ha effettuato due tappe in Italia, altrettante in Germania, sostando successivamente una volta in Danimarca e in altre due occasioni in Svezia, prima di raggiungere Capo Nord in Norvegia.

‘La moto è un prolungamento del mio corpo, quando sono in sella mi sento in pace con il mondo. Sono spesso in viaggio ma allo stesso tempo amo la mia terra. Ovunque vada parto sempre dalla Via Marina e porto un piccolo pezzo di Reggio Calabria in giro per il mondo’, aveva dichiarato nel corso di un’intervista ai nostri microfoni.

In sella alla moto, Gianclaudio Aiossa macina migliaia di chilometri, ‘febbre’ che è nel dna di famiglia: ‘Mio nonno negli anni ’50-60 e poi mio padre erano motociclisti e mi hanno tramandato questa ‘malattia’ che ho sin dall’adolescenza’.

L’ultima impresa è soltanto l’ennesima conferma di un’enorme passione che (c’è da giurarci) lo vedrà presto su un’altra sella in giro per il mondo.