Da Reggio Calabria all’Expo di Milano in Hand Bike

Insieme a un gruppo di amici , con la sua inseparabile hand bike ha fatto tappa a Reggio Calabria, destinazione finale l’expo di Milano. Samuele Marchese , partito dalla Sicilia, raggiungerà l’expo di Milano, attraverso un percorso a tappe. Una iniziativa sportiva e di sensibilizzazione patrocinata, tra l’altro dalla Presidenza della Repubblica, mentre l’ intera carovana sarà ricevuta da Papa Francesco al termine del viaggio. Ed erano in tanti questa mattina presenti alla tappa di Reggio Calabria, comune che ha aderito, attraverso l’assessorato al Welfare, alla rete nazionale a sostegno della iniziativa. Un tracciato lungo la via Marina Alta e Bassa, in una delle domeniche piu’ calde di questa estate. Al termine la premiazione e la consegna della targa di tappa, donata dall’Assessore al Welfare del Comune di Reggio Calabria, Giuseppe Marino. Uno scambio di impressioni e saluti molto cordiale quello tra l’assessore Marino e Samuele, che congiuntamente hanno lanciato un messaggio chiaro: proporre la disabilità non come un limite ma come un cambio di prospettiva che porta a opportunità diverse. Da Reggio Calabria il viaggio continua.