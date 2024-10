“Da Vinci Experience”, in Calabria una mostra speciale dalle emozioni uniche

Un vero e proprio spettacolo di immagini emozionali che catapultano in un'esperienza immersiva

Si inaugura domani, martedì 15 gennaio nel Museo Multimediale di piazza Bilotti la mostra “Da Vinci Alive Experience – 500 Years of Genius”, con la possibilità di acquistare i biglietti a partire dalle 10 dello stesso martedì e con un’anteprima per la stampa fissata quel giorno alle 11, per aprire quindi, subito dopo, l’ingresso al pubblico.

Da Vinci Experience è una mostra multimediale immersiva inedita, in grado di raccontare il genio di Leonardo, la sua scienza ed eclettismo nelle varie discipline. Un progetto espositivo che fa proprio il concetto di edutainment, ossia la realizzazione di un genere d’intrattenimento culturale e family oriented, formativo e spettacolare.

Da Vinci Experience regala al visitatore emozioni uniche e irripetibili, proponendo in video mapping centinaia di immagini digitalizzate ad alta definizione, inserti video in full Hd e una colonna sonora diffusa a 360° in Dolby surround.

Un’esposizione virtuale che è ispiratrice e che potrà essere visitata fino al prossimo 30 giugno.

All’anteprima con i giornalisti sarà presente il sindaco Mario Occhiuto.

Per tutte le info sui biglietti e sui pacchetti di ingresso si può consultare il sito www.davincicosenza.it.