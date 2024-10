Dal 2 luglio Italo fermerà a Scalea e Vibo Pizzo

Leggiamo su vari organi di stampa locale che si chiede a gran voce l’arrivo di Italo alla stazione di Vibo Pizzo e dunque riteniamo che sia importante ribadire la nostra posizione. Fin dal momento del nostro annuncio dell’approdo in Calabria abbiamo espresso la volontà di implementare il nostro network e servire anche altre città fra cui Vibo.

Abbiamo confermato questa decisione il 13 giugno, anticipandolo in esclusiva nell’intervista di Fabrizio Bona (Chief Commercial Officer di Italo) a La Gazzetta del Sud, oltre ad aver diramato un comunicato stampa ed avvisato contemporaneamente le autorità locali, sempre nell’ottica di un servizio a mercato scegliendo queste nuove località in funzione di logiche commerciali.

Ribadiamo pertanto che dal 2 luglio Italo compirà un altro passo volto a favorire la mobilità dei cittadini calabresi, introducendo le fermate nelle stazioni di Scalea e Vibo Pizzo, oltre alle città già servite da domenica scorsa ossia Paola, Lamezia Terme, Rosarno, Villa San Giovanni e Reggio Calabria.

Per quanto riguarda Vibo Pizzo ci sarà un collegamento dal Nord verso Reggio Calabria con fermata alle 15:26 ed un altro diretto a Milano con partenza da Vibo al mattino alle 8:35. Scalea invece sarà servita da un treno proveniente da Torino con fermata alle 21.48 in direzione Reggio Calabria mentre il collegamento verso il Nord partirà alle 15:50. Già nei prossimi giorni saranno acquistabili i biglietti per queste due nuove fermate.