Dal 5 all’8 dicembre “Komics Reggio Calabria” invaderà con l’arte e la cultura del fumetto l’Oasi Village

Dopo l’edizione scorsa del Maggio 2013, torna quest’anno, in versione invernale, il KOMICS Reggio Calabria.Il KOMICS si rinnova, si evolve e si trasforma con novità sensazionali. Dal 5 all’8 Dicembre 2014 invaderà con l’arte e la cultura del fumetto l’Oasi Village, che si trasformerà in un grandissimo villaggio immerso in un’atmosfera fumettistica a 360 gradi. Un evento adatto a tutti: bambini, adulti, appassionati e non. L’ingresso sarà aperto al pubblico dalle ore 9:30 alle ore 2:0 e prevederà la visita delle tante aree tematiche proposte: Area Comics: guest star sarà la Casa editrice Schockdom insieme agli autori: SIO (Simone Albrigi), Alessandra Patanè, Davide Caporali, Luigi Cechi,Salvatore Calerami.E poi ancora le tante Fumetterie provenienti da ogni parte d’Italia; autori Luca Maresca, Pasquale Qualano, Val Romeo, ZED di Danilo Sirani e Salvatore Capolupo, Anna Leota, Umberto Giampà, Antonio Federico, Vincenzo Raimondi, Dick e Cok di Roberto Megna e Carlo Cid Lauro. Uno spazio interamente dedicato a tutti gli appassionati del fimo.Area Medievale: un vero e proprio spazio in cui si respira lo spirto medievale, tra duelli e gare di tiro con l’arco, con un occhio sempre attento ala storicità della rappresentazione. Area Cosplay: il colore, la fantasia, l’animazione, i giochi, dettano lo spirto del Contest Cosplay con tanto di grande giuria e premiazione, Gostbusters e Pronto Soccorso Cosplay, Area Music: previsto per il giorno 5 dicembre alle 19.30 il concerto di Giorgio Vani; ed ancora un’esibizione nei giorni successivi di giovani gruppi come 4TOON e G.O.P.S!-GAME OVER PRES START!Area Games: sarà possibile giocare tutto il giorno con esperti del settore, Leugue of Legend, Magic, Force of Wil, Warhammer, e tanto tanto altro. Da quest’anno anche tre contest Games ricchi di premi Area Workshop/Conferenze: zona prescelta per i workshop dedicati alle scuole con la fumettista Anna Leota e l’Accademia del Fumetto ReggioComix, Conferenza “One Piece il manga dei record”, Incontro con SIO Scotecs , Corso per diventare Acchiappafantasmi, Conferenza “Creatività e interazione: Il progetto ZED” Area Fod&Beverage: ristorazione a cura del’Oasi Village, area sushi a cura di Alessandra Stilo, ramen e molto altro ancora.Per Info e contattiKOMICS Reggio Calabria – I edizione5/8 dicembre 2014 – ore 9.30-2.0Web: www.komicsrc.comEmail: komicsrc@gmail.comFB: komics reggio calabriaTwitter: komics_rc