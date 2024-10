Dalla Spagna a Reggio Calabria, Marc e Ruth: “Questa città ci ha sorpreso”

Sono circa 50 i ragazzi e ragazze spagnoli impegnati a Reggio Calabria con il progetto Erasmus. Per tre mesi, avranno modo di vivere Reggio e la sua provincia, i pregi e i difetti, le principali bellezze e le difficoltà. Citynow racconterà da vicino il loro percorso, un modo per capire come la città viene vista attraverso gli occhi di ragazzi provenienti dall’estero.

Quando siete arrivati a Reggio Calabria e quali attività svolgete?

Marc: Siamo arrivati ad inizio aprile. Io sto lavorando con un operatore dell’azienda buonafede S.R.L. Ho studiato automazione e robotica industriale e sto facendo pratica con alcune macchine che ci sono.

Ruth: Io lavoro presso un parrucchiere (Gianni Scopelliti e l’azienda Sesto Senso) e sto imparando molto con lui, davvero.

Cosa vi piace di Reggio?

Marc: Sono qui da poche settimane e non ho avuto molto tempo per visitare la città. Certamente, il Lungomare è la zona della città che mi è piaciuta di più. Appena posso, vado a rilassarmi facendo lunghe passeggiate.

Ruth: Ho notato che le strade sono molto quadrate, Reggio è molto ben strutturata. In Spagna invece è diverso, questo aspetto mi ha colpito.

Cosa non vi piace di Reggio?

Ruth e Marc: Il traffico. Soprattutto nella zona centrale della città, c’è un caos incredibile nelle strade.

Cosa vi piace fare nel tuo tempo libero qui intorno?

Marc: La sera, quando gli impegni lavorativi lo permettono, mi piace girare nei locali e andare in qualche festa organizzata.

Ruth: Non l’ho ancora fatto, ma voglio andare in spiaggia e godermi il mare da vicino. Sabato, domenica e lunedì mi piace andare a fare shopping e poi uscire per un drink e una festa.

Cosa ne pensi della gente della città?

Ruth: Dipende perché ci sono alcuni che ti guardano con diffidenza e altri, per esempio quelli che ti conoscono, che ti parlano con gentilezza e simpatia.

Marc: Ci sono due estremi. Ci sono persone molto amichevoli ma ci sono altre persone che non lo sono.

E cosa dite sulla gastronomia della città?

Marc: La pasta e la pizza sono più buone perché sono più naturali, il cibo è più naturale.

Ruth: I sapori sono più intensi, particolari.

Che cibo avete provato a Reggio?

Ruth: Abbiamo mangiato la pizza e un gelato sul Lungomare.

Marc: La brioche al gelato è molto buona.

Cosa ne pensate dei luoghi per il tempo libero?

Marc: Ci sono pochi luoghi di svago. L’altro giorno siamo andati a bere una birra al duomo, hanno suonato musica spagnola e alcuni ragazzi ci hanno registrato perché stavamo ballando e cantando.

Ruth: Siamo stati qui una piccola festa ma le persone non si muovono. Gli italiani non ballano e gli spagnoli ballano.

In futuro, pensate che potrete tornare qui? Vi piacerebbe rimanere?

Ruth: L’Erasmus è un’esperienza unica, ma non so se tornerei, per esempio tornerò a settembre ma non so se resterò. Due settimane sono poco tempo per sapere se mi piacerebbe restare o no.

Marc: Ho programmato di continuare gli studi e la formazione in Spagna. Ma non dispiacerebbe ritornare qui, l’Italia ha una cultura simile alla Spagna.

Perché avete scelto Reggio Calabria?

Marc: Ho avuto la possibilità di andare in Irlanda, Germania, Francia o Italia e ho detto l’Italia a causa della cultura simile.

Ruth: Ho avuto la possibilità di andare a Milano o a Reggio. Ma ci sono molte varianti, per esempio la vita a Milano è molto costosa qui, la vita è come la Spagna. Quindi Milano è una città bellissima ma è molto esagerata, tutto è molto grande. Questa città è più piccola e si adatta meglio a me. Guadalajara è più piccola di Reggio.

Reggio è paragonabile a quello che avevate immaginato prima di arrivare?

Ruth: Non è paragonabile perché pensavo che fosse una città più piccola e mi ha colto di sorpresa che fosse più grande.

Marc: L’ho immaginata più o meno così, ma un po’ più povera, cioè più piccola e con meno attrazioni.

Come vi trovate al lavoro?

Marc: Molto bene. L’azienda presso la quale lavoro funziona molto bene, sono severi e lavorano con grande precisione.

Ruth: Giovanni va a molti spettacoli perché prepara le modelle e mi accompagna con lui, per esempio vado con lui alla settimana della moda che è organizzata qui a Reggio.