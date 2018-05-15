Salvador e Alba, in stage all'Atam con l'Erasmus, parlano di traffico, gentilezza, pizza e dei pregiudizi sentiti prima di arrivare in riva allo Stretto

Sono circa 50 i ragazzi e ragazze spagnoli impegnati a Reggio Calabria con il progetto Erasmus. Per tre mesi, avranno modo di vivere Reggio e la sua provincia, i pregi e i difetti, le principali bellezze e le difficoltà. Citynow racconterà da vicino il loro percorso, un modo per capire come la città viene vista attraverso gli occhi di ragazzi provenienti dall’estero. Questo il racconto di Salvador e Alba.

Quando siete arrivati a Reggio e perché?

Alba: “Siamo arrivati il 10 marzo. Stiamo entrambi facendo stage nei nostri studi di gestione professionale e nella società Atam, trasporto pubblico”.

Salvador: ”In azienda svolgiamo compiti amministrativi come la registrazione della corrispondenza o la registrazione di multe per autobus, cose interessanti”.

Cosa piace e cosa no di Reggio Calabria

Cosa vi piace di Reggio?

Salvador: “Mi piace la temperatura dato che il clima è molto simile a quello della mia terra, Cadice. Inoltre, le persone sembrano gentili e amichevoli, anche se ci sono sempre delle eccezioni”.

Alba: “Mi piace che sia una città costiera perché adoro la spiaggia”.

Cosa non vi piace di Reggio?

Salvador: “Il traffico. Credo che il traffico sia qualcosa che tutti direbbero perché in Spagna siamo abituati ad avere i semafori ovunque e sono sempre rispettati”.

Alba: “Qui non ci sono praticamente semafori. È orribile. Anche la città è un po ‘sporca”.

Cosa ne pensate delle persone che vivono qui?

Alba: “La maggior parte sono brave persone. La verità è che si comportano molto bene con noi, sono molto attenti”.

Salvador: “Siamo arrivati il primo giorno, non sapevamo dove andare a mangiare e abbiamo chiesto ad una coppia. La coppia ha perso diverso tempo per spiegarci dove andare che quasi ci ha accompagnato al posto. Questo mi ha fatto capire la gentilezza e la disponibilità delle persone qui a Reggio”.

Parlate italiano nel vostro lavoro?

Salvador: “Sono all’ultimo piano e il mio capo ha avuto più Erasmus da Barcellona o Madrid, quindi parla un po ‘di spagnolo, ma il più delle volte parliamo in italiano”.

Alba: “Sono al piano terra, il mio capo non parla spagnolo ma ci capiamo bene in italiano”.

Cibo, svaghi e luoghi preferiti

Cosa vi piace fare a Reggio?

Salvador: “Mi piace la statua di Athena, nell’Anfiteatro, mi piace sedermi con le cuffie per ascoltare la musica e vedere il paesaggio mentre è buio”.

Alba: “Mi piace uscire la sera per festeggiare in Duomo”.

Vi piace la gastronomia della città?

Alba: “Non ho provato molto, la pizza è diversa rispetto a quella che abbiamo in Spagna”.

Salvador: “L’impasto della pizza qui è molto sottile e anche la pasta è diversa. In teoria, la pizza dalla Spagna è peggiore, ma era quello a cui eravamo abituati. Ma ora mi piacciono la pizza e gli arancini”.

In futuro, vi piacerebbe rimanere qui?

Alba: “Io no, voglio tornare in Spagna”.

Salvador: “Voglio andare in Spagna ma la vita qui non mi dispiace. La nostra routine qui non ha nulla a che vedere con quella spagnola. Sono qui come in vacanza”.

Qual è il vostro posto preferito a Reggio?

Alba: “C’è un pezzo di spiaggia che è vicino a un hotel sul Lungomare che adoro perché da lì si può vedere un bellissimo tramonto”.

Salvador: “Sì, il lungomare quando fa un pò caldo e ci sono persone che mi piacciono molto. Ma penso che il Corso mi piace di più perché c’è molta atmosfera e gente nei fine settimana. Anche i negozi che mi piacciono”.

Le gite fuori città e il primo viaggio in Italia

Avete visitato altri luoghi nelle vicinanze di Reggio?

Salvador: “Si, e quello che mi è piaciuto di più è stato Scilla”.

Alba: “A me è piaciuta molto Tropea”.

Siete già stati in Italia?

Alba: “No, è la prima volta in Italia”.

Salvador: No, ma in futuro, vorrei tornare a vedere il nord, le città più turistiche come Roma o Milano”.

Da dove venite?

Alba: “Dall’Andalusia, nel sud della Spagna”.

Salva: “Nella città di Cadice, siamo andati insieme allo stesso istituto ma in classi diverse”.

L’indipendenza della Catalogna

Da spagnoli, cosa ne pensate dell’indipendenza della Catalogna?

Salvador: “Penso che sia libertà, di espressione, diritto di voto e penso … Credo che ogni comunità autonoma dovrebbe essere in grado di decidere il proprio futuro come desidera. Quindi la Spagna non sta dando loro la libertà di farlo. Dico anche che non sarebbe bello perché se la Catalogna, l’Andalusia, i Paesi Baschi, le Isole Canarie … cominciassero a diventare indipendenti … Ma, beh, penso che qualsiasi cosa accada deve accadere. Non mi piace parlare di questo problema perché è molto complicato ma in generale sono a favore”.

Alba: “Sono contraria perché Barcellona fa parte della Spagna e la Spagna è la Spagna. Non possono essere separate queste due cose”.

Reggio rispetto alle aspettative

Come avete trovato Reggio rispetto alle aspettative?

Alba: “Quando mi è stato detto che stavo venendo qui, stavo indagando su Google e ho pensato: “Dio mio, dove mi hanno mandato”. Perché le strade erano brutte. Ma niente a che fare con quello che pensavo. Mi aspettavo molto peggio”.

Salvador: “Un italiano nella stazione di Roma ci ha chiesto: “Dove vai all’Erasmus?

“, Abbiamo detto a Reggio e non l’hanno dipinta bene ci hanno detto di stare attenti che era pericolosa come città. Ma dal primo giorno ci siamo resi conto che, almeno nella zona in cui ci troviamo, che è l’area del centro storico, non c’è nessun problema”.

Reggio è stata la vostra prima scelta Erasmus?

Salvador: No, avevo scelto per la prima volta il Regno Unito, poi l’Irlanda e Malta. Non volevo venire in Italia. Ma tutti gli studenti del nostro istituto che hanno lasciato Erasmus sono venuti qui in Italia.

Alba: “Avevo scelto l’Irlanda come prima opzione, poi il Regno Unito e l’Italia lo avevano scelto da quest’ultimo. Per andare in un paese del Regno Unito devi avere un B1 che in quel momento ancora non ho”.

Quali sono le principali differenze tra la vita in Spagna e in Italia?

Salvador: “Beh, suonerà male, ma penso che in Spagna siamo più avanzati. Penso che il traffico sia molto importante come problema, noto qui un grande disordine che in Spagna non esiste”.

Alba: “Si vero, in Spagna il traffico è molto più controllato”.