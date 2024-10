Dalle acque dello Stretto ai boschi dell’Aspromonte, ritorna l’AsproMarathon

La 3^ edizione dell’Aspromarathon si presenterà quest’anno ancora più avvincente ed entusiasmante.

Tante le novità! Il Comitato Organizzatore ha deciso di far partire e arrivare gli atleti in gara dallo splendido lungomare di Reggio Calabria che Gabriele D’Annunzio considerò come il più bel chilometro d’Italia.

In poco meno di 30 km i ciclisti vedranno avvicendarsi scenari spettacolari e contrastanti; dalle acque cristalline dello Stretto di Messina agli incantevoli boschi del Parco Nazionale dell’Aspromonte, in un susseguirsi di panorami mozzafiato e incontaminati.

Quest’anno la manifestazione ospiterà la 3^ tappa del prestigioso Circuito de “I FIORI DEI PARCHI” e la 1^ tappa del “TROFEO MTB CALABRIA CHALLENGE”.

Riconfermati infine i percorsi agonistici Marathon e Granfondo, con l’introduzione di alcune modifiche che hanno permesso di ridurre distanze e ascese complessive, rendendo entrambi i circuiti meno duri e certamente più adatti alle caratteristiche di gran parte dei ciclisti amatoriali.

