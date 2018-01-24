“Si è svolto presso la sede del circolo del tennis “R. Polimeni” di Reggio Calabria il campionato provinciale di dama italiana 2018. Hanno partecipato alla manifestazione numerosi damisti di diversa età, suddivisi per categoria agonistica.

Vince il gruppo “Assoluto” e si laurea campione 2018 della provincia di Reggio Calabria il Nazionale Francesco Muscia (A.S.D. Amaranto), seguito dai giovani Candidati Maestri Domenico Fabbricatore e Vincenzo Sgrò (A.S.D. Nuovi Orizzonti).

Nel secondo gruppo “Provinciali” trionfa Giovanni Focà (A.S.D. Il Bianco e il Nero) che con questa vittoria ottiene la promozione alla categoria di Regionale.

Tra i partecipanti anche molti giovani esordienti di etá compresa tra i 6 ed i 13 anni frequentanti le scuole della nostra città.

Al culmine della gara i partecipanti sono stati premiati dal presidente del circolo del tennis dott. Igino Postorino unitamente al Delegato Regionale FID Ing. Giorgio Ghittoni”.