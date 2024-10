D’Amico esalta la società, Inzaghi e il ds Taibi: ‘Serio, preparato, sottovalutato’

Alessandro D’Amico, tra gli altri, è anche il procuratore di due calciatori della Reggina: Galabinov e Di Chiara. Nel corso dell’intervista rilasciata a Gazzetta del Sud, parla anche della società amaranto, dello staff tecnico e del Ds Massimo Taibi:

“Faccio i complimenti a Taibi per una campagna acquisti di spessore. E’ un professionista serio e preparato e più di qualcuno in questi anni lo ha sottovalutato, ma lui a Reggio Calabria ha operato bene. Merita i giusti riconoscimenti. La Reggina si trova al secondo posto, ma con un pizzico di maggiore fortuna poteva avere anche qualche punto in più”.