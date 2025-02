Angela Daniela Musolino eletta nel Comitato Centrale della FOFI: un prestigioso riconoscimento per la Calabria

Reggio Calabria e la Calabria tutta celebrano un importante traguardo nel panorama sanitario nazionale: l’elezione della dottoressa Angela Daniela Musolino nel Comitato Centrale della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI) per il quadriennio 2024-2028. La sua nomina è motivo di orgoglio per tutta la comunità calabrese, che vede riconosciuta la competenza e la professionalità dei suoi farmacisti.

Un percorso iniziato anni fa con l’Agifar, di cui è stata presidente, proseguito con la presidenza dell’Ordine. Un lavoro costante, che l’ha vista in prima linea anche durante la difficile fase della pandemia, nella task force che ha gestito l’emergenza Covid sul territorio.

Anni in cui il suo lavoro, la disponibilità e competenza sono stati apprezzati da tutti i colleghi, che hanno visto in lei un punto di riferimento e una guida, e che la hanno portata oggi a questo prestigioso incarico.

Un risultato di prestigio, che premia l’attività e la dedizione di una professionista da anni impegnata nella tutela della categoria dei farmacisti e della salute dei cittadini. La dottoressa Musolino, già presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Reggio Calabria (rieletta lo scorso dicembre), ha saputo conquistare la stima e la fiducia dei colleghi e dei presidenti calabresi, che l’hanno scelta per rappresentarli a livello nazionale.

“Sono onorata di questo incarico – ha dichiarato la dottoressa Musolino – del quale riconosco il prestigio ma ancor più la responsabilità. Ringrazio tutti i colleghi per la fiducia e rinnovo il mio impegno nel dar voce ai farmacisti calabresi e di tutta Italia nel dibattito nazionale sulla sanità, con l’obiettivo di migliorare sempre più il servizio offerto ai cittadini.”

Insieme alla dottoressa Musolino, sono stati eletti nel Comitato Centrale Fofi: presidente Andrea Mandelli (Milano Lodi Monza), vicepresidente Luigi D’Ambrosio Lettieri (Bari e Bat), segretario Maurizio Plaace (Agrigento), tesoriere Mario Giaccone (Torino), Luciano Diomedi (Macerata), Andrea Giacomelli (Pistoia), Giuseppe Guaglianone (Roma), Maximin Liebl (Bolzano), Paolo Manfredi (Bologna), Maurizio Manna (Benevento), Gianfranco Picciau (Oristano), Francesco Rastrelli (Brescia), Federico Realdon (Verona) e Giovanni Zorgno (Savona). Nel Collegio dei Revisori dei Conti: Anna Olivetti (Gorizia) e Roberto Pennacchio (Latina) membri effettivi, e Sigismondo Rizzo (Enna) revisore supplente.