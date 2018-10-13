Pensato e scritto per lo Sky Arte Festival che si tiene il 12 e 13 ottobre a Palermo, il concerto di Brunori Sas dedicato a Come è profondo il mare di Lucio Dalla potrebbe replicarsi a Riace, in onore della battaglia del sindaco Mimmo Lucano, oggi agli arresti domiciliari. Lo anticipa alla presentazione del festival a Palermo lo stesso Dario Brunori :

“Mi piacerebbe portare il concerto dedicato a Come è profondo il mare di Lucio Dalla, che farò sentire stasera per la prima volta a Palermo, nella mia terra, in Calabria, come segno di appoggio a Mimmo Lucano – si augura Dario Brunori – Un gesto di solidarietà in un momento in cui sul caso del sindaco di Riace c’è molta attenzione. Per ora è solo un’idea, vediamo se e come si potrà fare”.

Manuel Agnelli: gli artisti prendano posizione

Un’idea che trova d’accordo anche Manuel Agnelli: “È giusto che gli artisti prendano posizione, che prendano parte alla vita sociale e politica del Paese – commenta il fondatore degli Afterhours – Non significa schierarsi per un partito ma farsi sentire, è quello che noi cerchiamo di fare da 30 anni. Non per niente tempo fa siamo venuti in questo teatro, quando ancora era occupato e tanti ragazzi lottavano per portare energia e cultura in questa città”.

“Non ne voglio certo fare un tour – spiega l’artista – ma non è escluso che si possa ripetere là dove ha un significato, magari a Riace se ci sono le condizioni“.

Orlando: il concerto anche a Palermo

Un annuncio al quale fa subito eco il sindaco di Palermo Leoluca Orlando: “Ho sentito al telefono Mimmo Lucano, mi ha promesso che appena avrà la libertà tornerà da noi qui a Palermo. Il concerto di Brunori, perché no, si potrebbe ripetere proprio qui a Palermo, per il ritorno di Lucano“.