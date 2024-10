Reggio, fissata la data del 1° Consiglio comunale: i punti all’ordine del giorno

Scelta la data per la seduta di insediamento della nuova amministrazione. Ecco gli argomenti cardine della prima riunione

Ai sensi dell’art. 31 dello Statuto Comunale si comunica che il Consiglio, per la seduta di insediamento, è convocato per il giorno 26.10.2020 alle ore 10:00, per procedere alla discussione dei seguenti argomenti, posti all’ordine del giorno:

convalida degli eletti ed eventuali surroghe;

giuramento del sindaco;

elezione del presidente del Consiglio, di due Vice Presidenti e di due Segretari Questori;

comunicazione del sindaco sulla composizione della Giunta;

comunicazione delle linee politico-programmatiche;

presa d’atto della costituzione dei gruppi consiliari;

nomina componenti Commissione Elettorale Comunale.

Leggi anche

Tale seduta è presieduta dal consigliere anziano, Sig. Federico Milia, fino all’elezione del presidente dell’Assemblea, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 31, comma 2, e 36 dello dello Statuto Comunale.

Il Consiglio comunale si riunirà, in eventuale seconda convocazione, il giorno 27.10.2020 alle ore 10:00.