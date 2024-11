Scopri i Bracciali Gioiello Multifunzione da PROTAGONISTA

Visita PROTAGONISTA in Corso Garibaldi 81 e scopri i bracciali gioiello adatti a ogni occasione. Disponibili in varie colorazioni a soli 18€

Adatti ad ogni occasione, grazie alla loro doppia utilizzabilità, i bracciali gioiello di PROTAGONISTA sono la scelta perfetta per chi cerca un accessorio semplice ed elegante. Di giorno, funzionano come un semplice bracciale con borchie, mentre di sera, abbinati ad un semplice tubino nero, diventano il punto luce che valorizza ogni outfit.

Dettagli del Prodotto

Questi bracciali versatili sono disponibili al negozio PROTAGONISTA, situato in Corso Garibaldi 81, al prezzo accessibile di 18€. Potete scegliere tra varie colorazioni, tra cui Marrone, Rosso, Verde Bosco, Melanzana e Blu.

Non perdete l’opportunità di arricchire il vostro stile con questi gioielli unici, perfetti per aggiungere un tocco di eleganza a qualsiasi look.