Dayna Stephens in concerto all’Università Mediterranea

Nuovo appuntamento musicale all’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Venerdi 1 marzo si esibirà il ‘Dayna Stephens Group‘.

Dayna Stephens è uno dei più stimati sassofonisti della nuova generazione. Merito di un bellissimo suono caldo e profondo che riecheggia tanto i musicisti pre-bop e di uno stile compositivo accattivante. Queste caratteristiche ne hanno fatto, giustamente, un musicista molto richiesto nel panorama contemporaneo.

Nella sua carriera a fianco della attività come band leader ha registrato e condiviso il palco con artisti del calibro di Kenny Barron, Al Foster, Carlos Santana, Stefon Harris, Stevie Wonder, Dr. Lonnie Smith, Tom Harrell, Gretchen Parlato. Con questo gruppo all-stars Dayna ritorna in Italia per 4 concerti esclusivi in importanti jazz festival e club nazionali, abbracciando di nuovo spontaneamente le trame acustiche e quelle elettroniche. Il repertorio prevede composizioni per la maggior parte del leader con un paio di gemme di Aaron Parks.

Venerdì 1 MARZO UNIVERSITÁ MEDITERRANEA RC

DAYNA STEPHENS Group feat. Aaron Parks – Ben Street – Jeff Ballard

INGRESSO GRATUITO

Dayna Stephens sax – Aaron Parks piano – Ben Street double bass – Jeff Ballard drums

