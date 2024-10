De Magistris: “L’Aspromonte è sotto attacco. Fate presto o sarà troppo tardi”

“L’Aspromonte è sotto attacco. Mi appello alla sensibilità e alla competenza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale affinché convergano immediatamente anche da altre parti del territorio nazionale mezzi aerei per domare le fiamme che assediano uno dei parchi nazionali più belli d’Europa.

Chiediamo al Prefetto di Reggio Calabria di fare ogni sforzo per l’impiego delle forze di polizia e dell’esercito per prevenire le aggressioni criminali alla Natura e alla vita delle persone. Fondamentale è in questi giorni l’impegno dei vigili del fuoco e dei volontari che con carenza di mezzi profondono ogni sforzo per contenere le fiamme. Fate presto o sarà troppo tardi”.

Lo afferma Luigi de Magistris, candidato presidente alla Regione Calabria.