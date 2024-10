De Rossi, il messaggio a Marcucci e poi: ‘Reggio Calabria merita la serie A’

Il solito video tra emozioni ed immagini quello che la Reggina ha realizzato per il centrocampista Andrea Marcucci, l’ultimo arrivato in casa amaranto e sul quale la società punta moltissimo. A formulare un grande in bocca al lupo è l’ex capitano della Roma Daniele De Rossi che dice:

“Ho passato tante cose alla Roma, una me la ricordo con particolare piacere. Eravamo in ritiro, la mattina scendiamo per la rifinitura e vediamo i ragazzini della Roma che entrano in campo, con la numerazione dall’1 all’11. Invece il capitano, un piccoletto biondo, aveva il 16. Mi avvicino alla panchina, chiedo a Roberto Muzzi il perché e mi spiega com’era iniziata questa storia. Ho avuto il piacere di conoscerti di persona in prima squadra, papà mi ha detto delle cose stupende su di te. Per me è un onore che tu indosserai ancora il 16: fallo diventare il tuo numero. Faccio un grande in bocca al lupo e alla piazza di Reggio Calabria, ricca di ex compagni, di nostri amici, una piazza che merita la serie A. Faccio il tifo per te“.