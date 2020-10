Covid-19: un decesso a Reggio Calabria

L'uomo era stato prima nel reparto di Malattie Infettive e, successivamente, in Terapia Intensiva

Il Covid continua a segnare vittime, anche a Reggio Calabria. È solamente di qualche giorno fa la notizia del ricovero di un paziente in terapia intensiva presso il Grande Ospedale Metropolitano. Da tempo, il reparto non registrava più la presenza di casi da coronavirus.

L'uomo, di 75 anni, si è spento alle prime luci di questa mattina. Il paziente proveniva già da un ricovero in Malattie Infettive, reparto in cui era stato fino al degenerare del quadro clinico che, sfortunatamente, non ha lasciato scampo.

Secondo il primario di Terapia Intensiva, il dott. Macheda, il paziente presentava un quadro clinico molto importante, confermato dalle indagini strumentali condotte per accertarne lo stato di salute. La situazione già grave, si è, poi, evoluta in maniera improvvisa.

Il bilancio dei morti a Reggio Calabria, dall'inizio della pandemia, sale a 20.

