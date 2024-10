“Ho deciso”, il brano inedito della reggina Adele Cozzupoli – VIDEO

di Federica Geria – “La mia passione per la musica è nata quando, tra i 4 e i 6 anni, intonavo le canzoni della Disney e quelle di cantanti come Dalla, De Gregori o Gino Paoli, che mia madre mi faceva sentire prima di andare a letto. Poi, un giorno, i miei genitori mi regalarono il “canta tu” e da quel momento ho passato più tempo a cantare che a giocare con le bambole. Tre anni fa però mi è scattato qualcosa dentro: volevo cantare, sfidare i miei limiti, le mie capacità e le mie paure! Così mi sono iscritta all’Accademia Musicale Canto Moderno (AMCM) del M° Franco Dattola. Da quel momento il mio Maestro mi ha presa sotto la sua ala protettiva, seguendomi e facendomi notare una crescita vocale che, in realtà, non credevo avrei mai potuto raggiungere”.

Esordisce così Adele Cozzupoli, cantante classe 1991 e reggina doc, che oggi si racconta ai microfoni di CityNow.

“Cantare è una passione, ma insieme anche uno sfogo: quando canto dimentico ogni cosa brutta che mi passa per la testa e, ovviamente, durante le lezioni, le scelte delle canzoni non sono mai casuali perché individuo i testi degli altri artisti che sento un po’ miei o che sembrano raccontare come sono dentro”.

E’ da pochissimo uscito il brano inedito di Adele, “Ho deciso“. Una canzone fortemente introspettiva, dal testo coinvolgente, fatta di sentimenti, scelte e promesse mancate.

“Ho deciso è il mio inedito nato quando “in un giorno di fine settembre ho messo nero su bianco“: mi piace dire così perché ho scritto su un foglio tante emozioni interiori e con l’aiuto del mio M° di composizione, Antonio Condello, anche lui maestro dell’AMCM, è nato dal nulla il mio brano”.

Anche il video ufficiale del brano trasmette innumerevoli sensazioni. A fare da sfondo infatti montagne, boschi, alberi e fiocchi di neve che cadono lentamente, un’atmosfera fredda, che però diventa emozionante grazie alle parole e alla voce di Adele, che ci rivela di raccontare se stessa attraverso la sua canzone.

“Molte tra le mie amiche, senza che io spiegassi nulla riguardo il contenuto del testo, mi hanno detto che ritrovano un po’ di loro nella canzone. In “Ho deciso” mi racconto dall’inizio alla fine, un vortice di emozioni. E spesso nel ritornello sottolineo che “Il grigio non mi interessa” perché, o nero o bianco, nella vita e in ogni cosa comunque io dò tutta me stessa. Ho voluto descrivere anche come nel corso delle stagioni mi sono sentita cambiata e diversa da un tempo”.

Un titolo breve ma significativo, forte e d’impatto, che racchiude un intero significato.

“La scelta del titolo è stata inizialmente criticata o discussa perché, di solito, questo deve essere incisivo e lasciar trapelare qualcosa circa il messaggio che si vuole trasmettere. Tuttavia, ho preferito riprendere una frase finale della canzone per sottolineare l’importanza che bisogna sempre dare al sorriso e alla propria serenità : “Un sorriso sopra il mio viso, l’ho deciso, che non tornerò e indietro non lo perderò”.

Adele ci racconta che questo suo traguardo le deve sicuramente ai suoi due Maestri di canto e di composizione Franco Dattola e Antonio Condello: “Sono stata fortunata a trovare delle persone come loro che mi hanno compresa e aiutata nel percorso di crescita musicale e, allo stesso tempo, hanno alimentato la mia passione per il canto. È importante che ci sia feeling con il maestro e io con loro ho un rapporto meraviglioso! Sento che sto crescendo e, sebbene ci sia tanto lavoro da fare e tanto ancora da imparare, sono sicura che potrò raggiungere altre soddisfazioni personali.Infine, non posso che ringraziare i miei meravigliosi genitori. Nessuno, più di loro, ha creduto sin da subito in me. E’ grazie ai loro insegnamenti e alla forza che mi hanno trasmesso che oggi sono ciò che sono, in ogni situazione”.

GUARDA IL VIDEO “HO DECISO”: https://www.youtube.com/watch?v=dlngaG24QKc&feature=youtu.be