Ambiente a Reggio, Gruppo RED: ‘Tolleranza zero, controlli a tappeto e città più pulita’

"Il nuovo sistema di raccolta differenziata con cassonetti ingegnerizzati rappresenta un passo in avanti fondamentale" la nota dei consiglieri

La lotta al degrado ambientale e il rilancio del decoro urbano sono tra le priorità assolute dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, soprattutto in vista della stagione estiva ormai alle porte. In linea con il nuovo indirizzo politico dettato dall’assessore all’Ambiente Filippo Burrone, il Gruppo Consiliare R.E.D. ribadisce il proprio impegno per una Reggio Calabria più pulita, sicura e vivibile.

«Il nuovo sistema di raccolta differenziata con cassonetti ingegnerizzati rappresenta un passo in avanti fondamentale», dichiarano i consiglieri comunali Carmelo Versace e Antonino Castorina. «Unito alle attività straordinarie di pulizia, in particolare delle spiagge, contribuirà a migliorare sensibilmente la qualità della vita cittadina».

Parallelamente agli interventi ordinari di pulizia, il Gruppo R.E.D. sottolinea l’urgenza di potenziare le azioni di prevenzione nelle aree a rischio.

«Fototrappole mobili, droni e controlli mirati sul territorio saranno strumenti imprescindibili per garantire una città pulita e sicura», affermano i consiglieri.

Particolare attenzione sarà rivolta alle zone a maggiore criticità, come Arghillà.

