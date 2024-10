Decreto Calabria e Guardia di Finanza, Grillo: “Non c’è salute senza legalità”

É attraverso un post su facebook che il Ministro Grillo comunica ai cittadini, ai calabresi in particolar modo, i nuovi sviluppi sul Decreto che li vede protagonisti.

Il ministro della salute prosegue:

“È un tema delicato, perché l’illegalità non tocca solo gli aspetti contabili, ma mette a rischio la salute delle persone aumentando il carico di sofferenza dei malati e delle famiglie. Chi lucra sulla sanità distrugge il diritto alla salute e costringe i pazienti a lasciare la propria terra per avere un’assistenza dignitosa, con costi sociali enormi. Basta! In Calabria le cose possono e devono cambiare e stiamo facendo una rivoluzione che qualcuno prova a minimizzare o peggio boicottare.

A breve, saranno nominati tutti i commissari delle aziende sanitarie, e finalmente la sanità calabrese potrà ripartire. Abbiamo lavorato per mesi per creare un nuovo modello che possa garantire un reale cambiamento per la sanità calabrese. Non è stato facile, ma andiamo avanti perché non accadano mai più tragedie come quella di Cetraro, dove una giovane mamma ha perso la vita per una complicazione post partum”.