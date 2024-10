L’annuncio di Salvini: ‘Il decreto Ponte anche in settimana’

Sono le parole di Matteo Salvini, vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, che illustra i prossimi step per il progetto di costruzione del ponte sullo stretto di Messina.

Il dossier che il ministero sta ancora aspettando, ha spiegato stamattina il ministro a Radio 24, contiene varie informazioni.

“Stiamo analizzando quante persone lo userebbero, quanto costerebbe, chi lo co-finanzierebbe, quanto farebbe risparmiare in termini di tempi, solo in treno un’ora e mezza, e in termini di riduzione di impatto ambientale”.