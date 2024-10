Decreto Sanità per la Calabria, lavori in tilt. A Palazzo Montecitorio esplode il caso Scaffidi

Caos alla Camera.

Nel pomeriggio di ieri, all’interno di Palazzo Montecitorio, decine di deputati del PD e Forza Italia hanno manifestato il proprio dissenso contro il Decreto Sanità per la Calabria, difeso a gran voce dalla Ministro Giulia Grillo.

La nomina di Gianluca Scaffidi a commissario dell’Asl di Vibo, (collaboratore di Dalila Nesci – M5S), relatrice del Decreto Sanità, ha fatto infuriare gran parte dei presenti.

“Stiamo facendo un decreto per una Regione che tutti quelli che l’hanno guidata finora l’hanno fatta fallire. Finora sono stati nominati manager che hanno fatto fallire tutte le aziende sanitarie – grida in aula il ministro Grillo – Mi risulta inoltre che il presidente della Regione abbia qualche problema con la legge ed è del Pd, non mi fate paura. Potete gridare quanto volete. Questa è una critica alle intenzioni“.