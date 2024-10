Decreto Sanità, Presidente SMI: “Un provvedimento importante per la Calabria”

Questo quanto dichiarato da Cosmo De Matteis, Presidente Nazionale Emerito dello SMI.

“Questa misura potrà servire a sanare il Servizio sanitario calabrese che è da troppo tempo in crisi. Si estende, infatti, alle aziende sanitarie della Regione Calabria la disciplina prevista per gli enti locali in tema di dissesto; finalmente si potrà fare chiarezza sulla cattiva gestione in sanità di questi anni”.

Cosmo De Matteis continua:

“Il Decreto Calabria non si occupa solo di rilanciare le cure nella regione, ma contiene altre numerose norme. All’interno del decreto, infatti, è previsto l’accesso con graduatoria riservata ai medici che, risultati idonei al concorso per l’ammissione al Corso Specifico di Formazione in Medicina Generale (CFSMG), non siano stati vincitori di borsa. Requisito essenziale per accedere alla graduatoria riservata, inoltre, è anche l’aver prestato servizio nell’ambito delle funzioni convenzionali previste da ACN per almeno 24 mesi, anche non continuativi”.