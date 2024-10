Sanità, arriva l’ok del Senato e il decreto Calabria diventa legge

Il Senato approva, in via definitiva il decreto legge Sanità Calabria

Il Senato approva, in via definitiva il dl Sanità Calabria. Il provvedimento già licenziato dalla Camera lo scorso 31 maggio, è stato approvato.

VOTI

L’assemblea di Palazzo Madama si è espressa con:

137 voti favorevoli;

103 contrari;

4 astenuti.

Tutti gli emendamenti proposti sono stati respinti.

Il decreto, che tanto ha fatto discutere negli ultimi mesi, contiene misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria.

COSA PREVEDE?

Oltre al pacchetto di misure che prevede il commissariamento della sanità calabrese, il decreto contiene molte altre norme di interesse nazionale per la sanità. Dal personale, alla spesa passando per la formazione. Ci sono poi norme per la nomina dei Dg di Asl e Ospedali prevedendo una inedita graduatoria di “merito” e altre misure sui farmaci.