Delio Rossi: ‘Reggio storicamente grande piazza. Non ho rifiutato la Reggina’

"Possibile per chi viene dalla C il doppio salto"

Ospite di Buongiorno Reggina, è il tecnico ex Lazio Delio Rossi: “Reggio storicamente è una grande piazza. Quando ci sono le società solide i risultati arrivano ed alla Reggina grazie anche a maggiori disponibilità economiche e la possibilità di investire è tornato anche l’entusiasmo della gente. La Reggina merita di stare in palcoscenici diversi dalla serie C.

La serie B è sempre un campionato particolare, avvincente, ha un suo fascino con l’incertezza che la fa da padrona. Chi viene dalla C può recitare la sua parte, lo dice la storia e quindi si può pensare al doppio salto.

Sono d’accordo con chi sostiene che cento squadre a livello professionistico siano tante. Serie A e poi B a due gironi, nel calcio professionistico ci devono stare i più bravi e quelle società economicamente solide. Città con storie di un certo livello, blasone e bacino di utenza, meritano di stare nel calcio che conta.

Con la Reggina non c’è stata una trattativa quindi non ho rifiutato nessuna proposta, ma una chiacchierata nel momento in cui avevo un discorso avviato con una squadra estera, poi nulla è stato approfondito”.