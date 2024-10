Delvento, special guest sul palco del Messina Street Food Fest

La sua voce vibra inconfondibile, tanto quanto, le sue canzoni, riescono ad accendere le emozioni di coloro che l’ascoltano. Anche i giudici di X Factor hanno percepito il suo enorme talento, al punto da premiarlo con quattro sì alle Audition di X Factor 2023. Lui è Delvento, cantautore pop, messinese, che sarà special guest (giovedì 12 ottobre, alle ore 21) sul palco live del Messina Street Food Fest.

Delvento, artista poliedrico, prende in prestito qualsiasi impulso o sensazione gli si presenti, mischiando così elementi personali, impersonali, storie di persone e stili musicali, al fine di creare musica intima e non soggetta allo scorrere del tempo. I suoi brani, scritti e composti con la chitarra, affrontano temi come l’amore, la solitudine, la nostalgia e la crescita personale, creando immagini e atmosfere profonde che raggiungono il cuore.

CURRICULUM ARTISTICO

Delvento, attualmente distribuito da “Ada Music Italy”, dal 2007 al 2009 prende parte a reading poetici recitando i suoi scritti nella sua città natale. Nel 2011 autoproduce l’album “Storie di vita, morte e diciott’anni”) e nel 2018 l’Ep “Gelso nero”; nello stesso anno ottiene il Premio miglior testo con il brano “LsdS (“La sorella di Sergio”) al contest “Game of Chords” organizzato dal Saint Louis College of Music di Roma ed entra nella classifica generale “Premio Musica Contro le Mafie”.

Nel 2020 vince il concorso “Road to the Mainstage by Firestone Spa” rientrando tra i 10 talenti italiani di Firestone e ottenendo un passaggio su Radio Italia con il suo brano “Miserere”.

Nell’estate 2020 Vince il premio “Fem” Fondazione estro musicale, Milano” con il brano “Ciao Bambina”.

L’anno dopo inizia una collaborazione con “Art Show” di Arturo Morano e Tony Canto. Nell’estate 2021 apre il concerto di Mario Venuti all’Arena Villa Dante a Messina.

Nel 2022 l’artista messinese rientra tra i 150 preselezionati di “1Mnext Primo maggio” con il brano “Miserere”, che esce poi su tutte le piattaforme: primo singolo ufficiale del progetto Delvento.

Durante un suo concerto all’ “Arci Bellezza” conosce Francesco Mugnai di “Ferramenta Dischi”, nasce una collaborazione tra loro che porta Delvento ad esibirsi in molti dei migliori club d’Italia in occasione del Tour itinerante di Ferramenta dischi, il “Ferramenta Ama”.

Si è esibito come ospite anche al Teatro Studio di Scandicci in occasione de “Il Tenco Ascolta” rassegna cantautorale organizzata dal Club Tenco, piazzandosi tra i finalisti del concorso “Area Sanremo”.

A febbraio 2023 ha pubblicato un singolo intitolato “Sanremo” mentre in primavera proprio da Messina, al Retronouveau, ha preso il via il suo “Vento piano tour”. A giugno ha vinto i premi miglior testo, miglior arrangiamento, miglior esibizione live e Premio Nino Cucinotta “Live by Indiegeno” al “Filia Fest” di Messina aggiudicandosi uno slot x “Indiegeno 2023”.

È entrato a far parte della rosa dei concorrenti di X Factor 17, superando le Audition, cantando il brano “Fiore di Maggio” di Fabio Concato, e partecipa ai “Bootcamp” con il brano inedito “Tetto Del Mondo”.