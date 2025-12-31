PNRR, Nesci: ‘Erogazione ottava rata conferma l’eccellenza del Governo Meloni’

“L’erogazione dell’ottava rata del PNRR da parte della Commissione Europea, pari a 12,8 miliardi di euro, rappresenta l’ennesima conferma della serietà e della determinazione con cui il Governo Meloni sta portando avanti il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

Con queste parole, l’eurodeputato di Fratelli d’Italia (ECR) e Coordinatore ECR della Commissione REGI al Parlamento Europeo, Denis Nesci, ha commentato il successo ottenuto con il PNRR.

Il risultato ottenuto e l’impegno del Governo

Nesci ha evidenziato che questo importante risultato è il frutto di una visione strategica chiara e dell’impegno costante dell’intero Esecutivo, con il supporto tecnico e politico del Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, Tommaso Foti. L’eurodeputato ha inoltre sottolineato come l’Italia stia continuando a correre, dimostrando un ritmo di attuazione dei target che non ha eguali in Europa, confermando la qualità delle riforme messe in campo dal Governo Meloni.

I pilastri fondamentali per la coesione del Paese

Nel suo intervento, Denis Nesci ha messo in evidenza come queste risorse vadano a sostenere pilastri fondamentali per la coesione del Paese, tra cui la digitalizzazione, le risorse idriche, il contrasto alla povertà energetica e il rilancio di turismo e ricerca. Grazie all’azione del Governo Meloni, l’Italia sta realizzando investimenti che la rendono più moderna e competitiva, accorciando le distanze tra i territori.

Il successo dell’ottava rata e la visione futura

“L’ottava rata è un successo che certifica la solidità di questo Governo”, ha concluso Nesci, proiettando l’Italia con fiducia verso il completamento degli obiettivi prefissati, per un’Italia sempre più protagonista nel contesto europeo.