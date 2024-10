Reggina: Denis suona la carica e lancia una nuova sfida

Il bomber amaranto, dopo la delusione maturata in occasione della partita contro la Spal, lancia una nuova sfida.

Tutti con German. Società, compagni di squadra e tifosi

Due rigori sbagliati, nessun gol al momento realizzato in sei partite disputate. German Denis si è presentato in sala stampa nel post gara contro la Spal, affranto e mortificato per il secondo errore stagionale, anche questa volta, purtroppo decisivo ai fini del risultato. Ma German è veramente amato dalla tifoseria reggina, oltre ad essere uno straordinaria campione come uomo e come calciatore. Il popolo amaranto apprezza il suo attaccamento alla maglia, gli sforzi che produce all’interno del rettangolo di gioco ed è sicuro che a breve una sua rete risulterà determinante.

Attraverso i social si prepara alla prossima sfida sul campo della favorita Empoli:

La carica di Denis e la voglia di vincere

“Pronto per un altra sfida!!! Pazienza, umiltà, sacrificio e tantissima voglia di portare a casa questi tre punti!!!! Forza ragazzi e forza REGGINA“.