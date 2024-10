Denis entra nella storia della Reggina. Il gol al Chievo vale il primato

Il gol che salva la Reggina nel finale di gara contro il Chievo e l’ingresso nella storia amaranto. Per German Denis, quaranta anni il prossimo settembre, una rete bellissima e pesantissima quella messa a segno domenica pomeriggio. Consegna alla Reggina un punto prezioso nella corsa alla salvezza e porta gli amaranto alla sosta con un morale che sarebbe stato decisamente diverso in caso di sconfitta. Denis è stato decisivo nella passata stagione con le sue 12 realizzazioni, altrettanto importanti le 3 perle in questo campionato, tutte decisive (Brescia, Pescara e Chievo). Insieme al rammarico di non averlo visto più spesso in campo, c’è adesso la concreta speranza che un giocatore della sua portata possa risultare ancora decisivo in questo sprint finale.

Leggi anche

Il podio dei cannonieri stranieri della Reggina

Nella classifica dei cannonieri stranieri di tutti i tempi della Reggina, Denis balza in vetta alla classifica superando Kallon. Sono 15 le reti in totale per l’argentino, mentre 14 quelle messe a segno dall’attaccante della Sierra Leone. Alle loro spalle in coppia sul podio Nakamura e Mozart con 12. A German rimangono ancora otto giornate a disposizione per migliorare il suo record.