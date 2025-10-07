Derby con la Reggina: il Messina suona la carica attraverso un lungo messaggio social

Per la Reggina c’è da giocare la gara di Coppa Italia mercoledi pomeriggio sul campo del Sambiase, ma soprattutto i tifosi sono già proiettati verso il derby che vedrà domenica pomeriggio gli amaranto in trasferta contro il Messina. Dalla pagina social ufficiale del club giallorosso, il post motivazionale:

“3240 giorni.

Tanti ne sono passati dall’ultimo Derby dello Stretto.

Ora, finalmente, il tempo dell’attesa è finito.

Due città, una di fronte all’altra.

Divise da appena 3 chilometri di mare, unite da una rivalità che profuma di storia e passione.

Sul campo, non c’è spazio per esitazioni:

qui si gioca per l’onore, per l’orgoglio, per il titolo di padroni dello Stretto.

Noi ci siamo.

Vi aspettiamo al “Franco Scoglio” per scrivere, insieme, un’altra pagina di questa sfida senza tempo“.