Redel Viola, è tempo di derby dello Stretto: sfida al Palatracuzzi di Messina

Poche ore alla palla a due che al Palatracuzzi darà il via all’attesissimo derby dello Stretto tra i padroni di casa della Basket School Messina e la Redel Viola.

Un derby che sulla sponda reggina si vive con voglia di riscatto dopo la fragorosa caduta dei neroarancio nello scontro ad alta quota al Palacalafiore contro la Virtus Matera. Una brusca battuta d’arresto, per capitan Fernandez e compagni, dopo l’ottima prova contro Ragusa che aveva dato nuovo slancio ed entusiasmo al percorso dei neroarancio verso la fase decisiva della stagione.

I ragazzi di coach Cadeo sono chiamati all’ennesimo banco di prova contro gli acerrimi rivali messinesi sostenuti dal proprio pubblico e in piena corsa playoff.

L’avversario: la Basket School Messina

La Basket School Messina è ripartita quest’anno dalla continuità in panchina e dalla rivoluzione sul parquet. Alla guida tecnica coach Pippo Sidoti all’ottava stagione consecutiva, mentre dell’organico precedente rimane soltanto il capitano Giorgio Busco.

Nel reparto lunghi il riferimento è Hamish Warden, giocatore strutturato, atletico e capace di muoversi sia vicino al ferro sia fronte a canestro. Tra gli esterni c’è Riccardo Pio Vinciguerra, atleta con punti nelle mani, bravo ad attaccare il canestro e a correre il campo. Sul perimetro anche Andrea Lo Iacono, cresciuto nell’Orlandina, rapido e prezioso in difesa, e l’ala georgiana acquistata a dicembre ???? ????????.

In cabina di regia ci sarà Leonardo Marinelli, playmaker giovane ma già inserito nell’ambiente messinese, capace di abbinare aggressività offensiva e visione di gioco.

Sotto canestro spazio anche a Giordano Chakir, pivot fisico e solido a rimbalzo, affiancato dal montenegrino Srdan Sakovic, lungo giovane dalle buone prospettive. Nel reparto interno c’è anche il duttile Gianmarco Iannicelli.

Completano il gruppo i giovani Lembo e Serraino, oltre a Matteo Fei, considerato uno dei prospetti più interessanti della nuova squadra per forza fisica, esplosività e margini di crescita.Arbitri della serata i signori Giuseppe Catania di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) e Carmelo Fiannaca di Porto Empedocle (AG). La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della squadra di casa.