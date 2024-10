Il designer reggino Demetrio Romeo al Teatro Cilea per la IFW 2018

Stasera al teatro Cilea parteciperà alla fashion week anche Demetrio Romeo, designer reggino che ha studiato moda presso l’Istituto Marangoni. Finiti gli studi è stato assunto presso l’importante casa di moda Philipp Plein. Il suo spirito libero lo ha indotto a collaborare con importanti brand, ma in maniera autonoma, per poi sfociare nella realizzazione della sua linea e quindi esordire a febbraio 2018 alla Milano Fashion Week con la collezione prêt-à-porter Fall Winter 2019.

La collezione “Privè 2019” sancisce il debutto di Demetrio Romeo come designer sposa, una storia di passione coltivata sin da piccolo che esplode in un brand specializzato in abiti altamente sartoriali.

La sua sposa conserverà il segreto del suo abito e lo custodirà fino al giorno delle sue nozze, da qui nasce la scelta controcorrente di non pubblicare sul web la sua collezione e di renderla visibile solo dal vivo. In esclusiva per Reggio Calabria e provincia è in vendita presso l’Atelier Sposa In.

Le creazioni sono emblema della delicatezza e della forza opulenta della figura femminile e giocano con trasparenze e ricami, spacchi e schiene scoperte, decorazioni di cristallo e pizzi francesi.

Una collezione pensata affinché ogni sposa possa sentirsi una vera diva, delle vere e proprie sculture da indossare, disegnate per esaltare la silhouette combinando design e lusso ad una eleganza senza tempo.