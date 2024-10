Determina 25 settembre, la maggioranza gioca a nascondino e la minoranza attacca. Neri: ‘Gravi incongruenze’

In Commissione Controllo e Garanzia si torna a parlare di Estate Reggina. Dopo le vicende che hanno riguardato la delibera di Ferragosto, nella seduta odierna, il consigliere di opposizione Armando Neri ha puntato i riflettori su di una serie di incongruenze legate all’organizzazione del Festival Lirico Cilea, tenutosi in città dal 23 agosto all’1 settembre, denunciando la mancanza di trasparenza e di risposte concrete da parte dell’amministrazione comunale.

“È una cosa gravissima non presentarsi in Commissione – ha dichiarato il Presidente Massimo Ripepi nel notare l’assenza, in primis, del sindaco Falcomatà. Una volta può capitare, ma cinque, e su argomenti differenti, significa sottrarsi al controllo”.