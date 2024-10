Di Bella nuovo Presidente del Tribunale minori di Catania: il saluto di Marziale

Lo rende noto il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale.

In questi anni di mio mandato l’ho coadiuvato nel processo di affermazione del Protocollo “Liberi di Scegliere”, noto al mondo come “Metodo Di Bella”, che permette ai figli di famiglie mafiose di affrancarsi volontariamente da un destino crudele.

“Sono grato al presidente Di Bella per tutto ciò che ha fatto, gli auguro buon lavoro nella sua terra, la Sicilia, garantendogli continuità in termini di sostegno per una iniziativa che non conosce confini e spazi temporali, il Protocollo “Liberi di Scegliere”.