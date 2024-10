Di Cintio: ‘Non deve essere il Covid a determinare l’esito dei campionati’

Non cambiano le regole per quello che riguarda la gestione casi covid nel mondo del calcio, nonostante la pandemia si stia sviluppando ad alta velocità ed un rinvio sembrerebbe non sufficiente per affrontare in maniera più o meno regolare la stagione. Ne ha parlato al Corriere Adriatico l’avvocato Cesare Di Cintio:

Il calcio deve essere riconosciuto come attività produttiva

“Debbo dire che è una situazione molto complicata, la tutela della salute è fondamentale, ma è importante anche tutelare l’equilibrio economico, per questo è bene che il pallone continui a rotolare sui campi di calcio professionistici. Il presidente Balata ha ragione nel lanciare un grido d’allarme e che bisogna ottimizzare le risorse e preservare il patrimonio calcistico rappresentato dalla categoria. È necessario che il calcio venga riconosciuto come un settore produttivo e venga tutelato dalla politica”.

Non ammissibile un solo rinvio di gara