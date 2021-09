Di Maio a Reggio, Tramontana: 'Export e internazionalizzazione al centro del dibattito'

Lo ha detto Ninni Tramontana, il Presidente della Camera di Commercio reggina, in attesa di veder arrivare il Ministro degli esteri, giunto proprio pochi istanti fa.

"Stiamo lavorando tanto sull'internazionalizzazione e sul mondo dell'export e gli imprenditori proporranno, di certo, qualcosa al Ministro. Staremo ad ascoltarlo per capire cosa il Governo ha previsto per le aziende del nostro territorio, ma porteremo avanti anche le nostre proposte. Chiederemo al Ministro una forte partecipazione per attrarre investimenti".