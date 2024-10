Ex Reggina, Di Michele: ‘Con Luca Gallo credibilità e programmazione’

Ritrovarlo è sempre un grande piacere. David Di Michele ha rappresentato una parte importante della storia amaranto ed ogniqualvolta venga interpellato per parlare di Reggina, evidenzia straordinario attaccamento ed un affetto intenso. Ha parlato ai microfoni di Reggina TV:

“La mia impressione sulla Reggina non può essere che positiva. Da neopromossa ha fatto un mercato da prima della classe, elementi come Menez, Lafferty hanno un passato significativo in serie A. Sono tornati in Italia ed hanno scelto la Reggina. Il presidente Luca Gallo ha portato a Reggio Calabria entusiasmo, credibilità e soprattutto programmazione. Ci sono persone capaci e competenti come il Ds Taibi che conosce anche l’ambiente”.