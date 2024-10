Di Michele: ‘La Reggina merita la B. Sui play off a Reggio…’

Ospite di “Buongiorno Reggina” l’ex attaccante amaranto David Di Michele: “Quella che dovrà prendere il Consiglio Federale è una decisione difficile ed importante. Semplice decidere sulle prime tre perchè meritano di andare in B, altre soluzioni non ne vedo. Il problema è rappresentato dalla quarta ed il criterio che lo dovrà stabilire, una bella gatta da pelare, non mi piace una serie B allargata. Le polemiche sono dietro l’angolo ed in questo periodo l’Italia non ne ha bisogno, spero si proceda in maniera equilibrata e che si evitino i ricorsi.

Il sorteggio? Oggi abbiamo una certezza, qualunque sia la decisione, lascerà scontento qualcuno, non vorrei essere nei panni di chi deve decidere. Giocare i play off a Reggio? In questo momento anche la B mette in discussione la ripartenza, figuriamoci rimettere in moto la serie C, la vedo dura.

La Reggina quest’anno ha fatto qualcosa di incredibile. Grazie ad una grande organizzazione della società e la scelta degli uomini giusti al posto giusto. Per esempio il DS Taibi e soprattutto il tecnico Toscano. Denis la ciliegina di un organico molto forte, non è facile vincere un campionato di serie c, soprattutto in quel girone”.