Reggio, al Cilea un dicembre ricco di eventi targati Officina dell’Arte

Quattro grandi live con artisti di fama nazionale ed internazionale saranno il cuore pulsante dell’ultimo mese dell’anno a Reggio Calabria. L’attore e direttore artistico Peppe Piromalli porta nella massima culla dell’arte reggina, il teatro “Francesco Cilea”, eventi imperdibili per tutti gli amanti della musica e della prosa.

PFM canta De André – Anniversary (1 Dicembre)

Domenica 1 Dicembre, il pubblico reggino potrà assistere all’iconico spettacolo della Premiata Forneria Marconi (PFM), band rock progressivo italiana fondata nel 1971. La serata celebrerà lo storico sodalizio con il cantautore genovese Fabrizio De André, proponendo una scaletta che unisce il rock e la poesia. Saranno inclusi brani tratti da “La buona Novella”, completamente rivisitati dalla band.

Sul palco, una formazione spettacolare con due ospiti d’eccezione: Michele Ascolese, chitarrista storico di De André, e Luca Zabbini, leader dei Barock Project.

Concerto di Natale: Incanto Quartet e Orchestra Conservatorio Cilea (19 Dicembre)

Il 19 Dicembre sarà dedicato alla magia natalizia con Incanto Quartet, composto da quattro soprani di formazione classica: Rossella Ruini, Laura Celletti, Francesca Romana Tiddi e Claudia Coticelli. Insieme all’Orchestra Conservatorio Cilea, proporranno un viaggio tra le melodie più belle di tutti i tempi, riarmonizzate con un tocco pop-crossover.

Stefano Fresi in “Dioggene” (20 Dicembre)

Per la prima volta a Reggio Calabria, il noto attore Stefano Fresi porterà in scena “Dioggene”, uno spettacolo scritto e diretto da Giacomo Battiato. La pièce, divisa in tre quadri, esplorerà temi universali come odio, violenza, bellezza e amore, attraverso la storia dell’attore Nemesio Rea.

The Bronx Gospel Group (21 Dicembre)

A chiudere il mese e l’anno targato Officina dell’Arte, il 21 Dicembre sarà la volta di The Bronx Gospel Group, una formazione di artisti eccellenti conosciuti a livello mondiale per il loro stile innovativo e mai scontato. Con la loro musica gospel-pop, regaleranno emozioni uniche e una celebrazione autentica della bellezza musicale.