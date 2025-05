Dierre Basket: il punto con coach Giuseppe Cotroneo

L’allenatore dopo il passaggio del turno: “Gela sarà una classica, servono attenzione e determinazione.

Una vittoria conquistata col sudore della fronte”. Così coach Giuseppe Cotroneo commenta il 2-0 alla Siracusa Basket che proietta la sua Dierre nelle semifinali del campionato C Unica Calabria-Sicilia.

Una qualificazione arrivata al Pala AKradina, tempio del basket aretuseo, dove i calabresi hanno dimostrato carattere e progressi evidenti rispetto alla gara giocata e persa durante la stagione regolare.

“Era esattamente la partita che ci aspettavamo – esordisce Cotroneo – Siracusa in casa sprigiona un’energia incredibile, come hanno dimostrato tutta la stagione. Siamo arrivati al fotofinish, con quel +4 finale che è stato il nostro massimo vantaggio”. L’allenatore evidenzia la crescita mentale della squadra: “Rispetto alla gara di ritorno in campionato, dove nei momenti decisivi abbiamo perso lucidità, stavolta siamo stati freddi. Complimenti al Siracusa: piazza importantissima che merita ancora di più”.

Appuntamento ora alle 19 di domenica prossima a Gela per la prima semifinale. “Arriva la sfida che tutti aspettavano – continua il coach – Gela è probabilmente la squadra più forte del torneo, o poco ci manca. Affronteremo uno dei roster più completi, con giocatori che hanno esperienza nei campionati superiori”. Cotroneo non nasconde le difficoltà: “Nelle due partite stagionali abbiamo avuto percentuali bassissime, ma quelle sono acqua passata. Ora serve attenzione: i dettagli faranno la differenza”.

L’allenatore delinea la strada per l’exploit: “Dobbiamo tirare con più fiducia, ma soprattutto giocare le giuste combinazioni. La chiave è mantenere il nostro ritmo, chiunque sia in campo”. E avverte: “La cosa più difficile sarà tenere sempre alta la concentrazione. Se vogliamo aggiungere un tassello a una stagione già molto soddisfacente, dobbiamo fare quel qualcosa in più”.

Cotroneo chiude con una dichiarazione di stile: “Qualora uscissimo sconfitti, vogliamo poter stringere la mano agli avversari perché sono stati più bravi, senza rimpianti. Intanto ci prepariamo come sempre: siamo sereni e determinati”.

Un approccio che miscela realismo e ambizione, per una Dierre che sogna di scrivere un altro capitolo della sua stagione magica.