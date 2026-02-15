Super Dierre, nel terzo quarto arriva la zampata: Cus Catania ko

La Dierre Basketball Reggio Calabria inaugura nel migliore dei modi il suo cammino nella Poule Promozione. Al PalaCalafiore, i reggini superano un combattivo Cus Catania con il punteggio di 90-71, in una partita che vive su due volti: l’equilibrio dei primi due quarti e la poderosa fuga dei padroni di casa nella ripresa.

Al termine di una gara dai due volti, la Dierre può festeggiare la prima vittoria della seconda fase, costruita grazie a una difesa asfissiante e a un attacco capace di esprimere un basket spettacolare nel terzo periodo.

Equilibrio e spettacolo nel primo tempo

La partita inizia subito su ritmi alti. Schiaccia Elias Donati con eleganza e caratura. Il Cus Catania si affida al suo uomo di punta, Sindoni, autore di una prestazione mostruosa per tutto l’incontro (32 punti a referto), che martella la retina con triple da ogni posizione. La Dierre, dal canto suo, schiera fin dal primo quarto la nuova guardia argentina Lucas Gallardo, ex A1, che porta subito qualità e visione di gioco.

Il primo tempo è una lunga rincorsa. I vantaggi sono sempre esigui e nessuna delle due squadre riesce a scavare un solco. I locali tengono botta grazie a un positivo Miljanic (19 punti) e ai canestri di Alescio, ma la partita non decolla. È sul finale di seconda frazione che arriva lo strappo: un assist illuminante di Gallardo per Cernic vale il mini-break che manda la Dierre al riposo avanti di due lunghezze (39-37).

Al rientro dagli spogliatoi, però, la musica cambia radicalmente. La Dierre mette il piede sull’acceleratore e innesca una reazione pazzesca. La difesa diventa un muro e in attacco è un monologo: Scortica (20 punti per lui) e Miljanic colpiscono dalla distanza, Gallardo orchestra e segna, ma il boato più grande lo regala Petrovic che, con una potente schiacciata, firma il simbolico sorpasso e il massimo vantaggio.

Il parziale del terzo quarto (25-13) è un’autentica doccia fredda per gli etnei. Il Cus Catania, pur mostrando grande energia e orgoglio, non riesce più a contenere le trame offensive dei reggini. Il divario si dilata in doppia cifra e coach Inguaggiato può gestire le rotazioni con tranquillità.

Finale in controllo e primi due punti

Nell’ultima frazione la Dierre amministra con saggezza il vantaggio. Gallardo si conferma innesto di spessore (13 punti per lui) e la difesa limita le iniziative dei pericolosi Haidara ( ottimo anche in fase di stoppata)e Galicia. Il Cus prova l’ultimo disperato assalto con Sindoni, ma è troppo tardi. Finisce 90-71, con i tifosi di casa che possono esultare per una prova di forza e carattere.

Dierre che conquista 2 punti in classifica nella Poule Promozione, lanciando un segnale importante al campionato.

IL TABELLINO

Dierre Basketball Reggio Calabria-Cus Catania 90-71

(19-19, 20-18, 25-13, 26-21)

Dierre: Petrovic 2, Miljanic 19, Alescio 5, Scortica 20, Gallardo 13, Donati 6, Ripepi, La Mastra 2, Fazzari, Arrighini 4, Epifani 6, Cernic 13. All. Inguaggiato – Ass. Marcianò

Cus Catania: Vasta, Siagura 4, Galicia 10, Sindoni 32, Marchese, Missorici 2, Haidara 10, Consonni 9, Harfaoui 4. All. Russo