Dierre lucida e dirompente: cinquina servita

Adesso si attende il verdetto del Giudice Sportivo per il risultato della gara vinta a Caltanissetta

Quinta vittoria consecutiva per la Dierre. Attendendo il ricorso, dopo il 20-0 operato dal Giudice Sportivo nel risultato della gara vinta dai reggini a Caltanissetta, il gruppo bianco-blu non si scompone e continua a macinare gioco e canestri. Considerata la caratura e la gioventù dell’avversario, uniti ai feedback vissuti nelle precedenti giornate, ci si poteva aspettare un match più combattuto. Così non è stato.

Dominio dal secondo quarto

Break dal secondo quarto in poi, grazie alle triple di Laganà e Vukosavljievic, le prime dello strappo. Railans, sull’asset con Angius, realizza tre schiacciate da sogno, una per quarto. Un ritmo irrefrenabile con un divario che arriverà a superare i trenta punti di scarto.

Molto bene tutto il gruppo, inclusi i giovani La Mastra e Alescio, ex di turno. Doppie cifre per Ripepi, Barrile, Laganà, e un ventello di Danilo Vukosavlievic, oltre a un Railans dominatore con 29 punti.

Prossimo incontro

Adesso, testa e cuore dovranno concentrarsi sul nuovo Big Match del campionato. Domenica prossima i ragazzi di Coach Cotroneo giocheranno sul campo dell’Olympia Comiso.

Dierre Basketball Reggio Calabria-Svincolati Academy Milazzo 101-71

(Parziali: 28-21, 29-12, 28-20, 16-18)

Dierre : Railans 29, Vukosavljievic 20, La Mastra 6, Alescio 6, Fazzari 1, Angius 4, Laganà 12, Ripepi 11, Barrile 12. All. Cotroneo

: Railans 29, Vukosavljievic 20, La Mastra 6, Alescio 6, Fazzari 1, Angius 4, Laganà 12, Ripepi 11, Barrile 12. All. Cotroneo Svincolati: Maiorana 17, Sindoni 2, Ocenas 12, Letizia, Clement 12, Jasarevic, Comin 4, Lado 9, La Bua 9, Spada 6. All. Stefano Marisi

Arbitri: Lo Presti di Bagnara e Mafrici di Reggio Calabria