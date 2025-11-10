Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la Dierre Basketball Reggio Calabria
Successo nel big match contro il volitivo Castanea che le ha provate veramente tutte per fare “inciampare” i reggini
10 Novembre 2025 - 09:37 | Comunicato Stampa
Tanti allunghi per i bianco-blu, anche sfiorando il più venti. Tantissime le rimonte Castanea, anche pareggiando i conti.
l volitivo avversario prova più volte a rientrare nella partita, ma i biancoblù trovano i giusti allunghi nel finale, guidati da una superba prestazione di Scortica, autore di 28 punti ma è il gruppo di Coach Inguaggiato che convince grazie alla difesa di La Mastra, la duttilità di Alescio, l’attitudine al rimbalzo di Arrighini e Marini, un Fazzari decisivo sul finale ed un Petrovic che inizia a scatenarsi.
Vinto il “big match” contro un’ostinata ASD Castanea Basket 2010, che ha lottato palmo a palmo per tutta la durata della sfida, provando in ogni modo a far “inciampare” i padroni di casa. Il punteggio finale di 91-76 riflette una partita ben più combattuta di quanto non dica il divario conclusivo, costellata da continui colpi di reni delle due squadre.
La Dierre è partita subito con il piede giusto, chiudendo il primo quarto sul 22-10, un parziale che sembrava poter preludere a una gara a senso unico. Il Castanea, però, ha dimostrato carattere e tenacia, reagendo nel secondo e terzo periodo e riuscendo più volte a riavvicinarsi sul punteggio, persino a pareggiare i conti con il 60 pari nel quarto periodo. Ogni volta, però, i biancoblù hanno trovato la mossa giusta per allungare di nuovo, sfiorando più volte la soglia dei +20.
Il match è stato definitivamente chiuso nell’ultimo quarto, dove la Dierre ha imbastito un parziale decisivo di 31-25, mettendo a frutto talento,freschezza fisica per spegnere le ultime velleità degli avversari con Miljanic e la bomba di Fazzari a chiudere i conti.
A guidare la vittoria della Dierre di Coach Inguaggiato è stato un trascinatore Andrea Scortica, autore di ben 28 punti, vero e proprio faro offensivo per la sua squadra quando la palla scottava e nei momenti clou della gara. Ottimo il supporto di Petrovic (14 punti) e Alescio (11 punti), a conferma di un attacco vivace e ben distribuito.
Dal canto suo, il Castanea ha lottato con orgoglio, trovando i suoi punti di riferimento in Bellomo e Barbera(tecnica e classe al potere), entrambi a 14 punti, ma non è riuscito a contenere le offensive nemiche nei momenti chiave.
Con questa importante vittoria, la Dierre Reggio Calabria vola in vetta classifica e ritorna al successo davanti al pubblico amico.
Tabellino
A.S.D. Dierrre – ASD Castanea Basket 2010: 91-76
(Parziali: 22-10, 20-19, 18-22, 31-25)
A.S.D. Dierrre (91 Punti)
- Scortica 28, Petrovic 14, Alescio 11, Miljanic 5, Marini 9, Arrighini 9, Cernic 6, Fazzari 5, Epifani 4, Caracciolo 0, La Mastra 0.All Inguaggiato Ass. Marcianò
ASD Castanea Basket 2010 (76 Punti)
- Husam 18, Bellomo 14, Barbera 14, Durakovic 9, Giannullo 8, Meskhi 3, Romano’ 3, Fontana 3, Pizzurro 2, Marinelli 2, Mauro 0, Leo 0.All Frisenda Ass Ardizzone
Arbitri Caputo di Lamezia Terme e Staropoli di Sellia Marina