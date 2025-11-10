Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la Dierre Basketball Reggio Calabria

Tanti allunghi per i bianco-blu, anche sfiorando il più venti. Tantissime le rimonte Castanea, anche pareggiando i conti.

l volitivo avversario prova più volte a rientrare nella partita, ma i biancoblù trovano i giusti allunghi nel finale, guidati da una superba prestazione di Scortica, autore di 28 punti ma è il gruppo di Coach Inguaggiato che convince grazie alla difesa di La Mastra, la duttilità di Alescio, l’attitudine al rimbalzo di Arrighini e Marini, un Fazzari decisivo sul finale ed un Petrovic che inizia a scatenarsi.

Vinto il “big match” contro un’ostinata ASD Castanea Basket 2010, che ha lottato palmo a palmo per tutta la durata della sfida, provando in ogni modo a far “inciampare” i padroni di casa. Il punteggio finale di 91-76 riflette una partita ben più combattuta di quanto non dica il divario conclusivo, costellata da continui colpi di reni delle due squadre.

La Dierre è partita subito con il piede giusto, chiudendo il primo quarto sul 22-10, un parziale che sembrava poter preludere a una gara a senso unico. Il Castanea, però, ha dimostrato carattere e tenacia, reagendo nel secondo e terzo periodo e riuscendo più volte a riavvicinarsi sul punteggio, persino a pareggiare i conti con il 60 pari nel quarto periodo. Ogni volta, però, i biancoblù hanno trovato la mossa giusta per allungare di nuovo, sfiorando più volte la soglia dei +20.

Il match è stato definitivamente chiuso nell’ultimo quarto, dove la Dierre ha imbastito un parziale decisivo di 31-25, mettendo a frutto talento,freschezza fisica per spegnere le ultime velleità degli avversari con Miljanic e la bomba di Fazzari a chiudere i conti.

A guidare la vittoria della Dierre di Coach Inguaggiato è stato un trascinatore Andrea Scortica, autore di ben 28 punti, vero e proprio faro offensivo per la sua squadra quando la palla scottava e nei momenti clou della gara. Ottimo il supporto di Petrovic (14 punti) e Alescio (11 punti), a conferma di un attacco vivace e ben distribuito.

Dal canto suo, il Castanea ha lottato con orgoglio, trovando i suoi punti di riferimento in Bellomo e Barbera(tecnica e classe al potere), entrambi a 14 punti, ma non è riuscito a contenere le offensive nemiche nei momenti chiave.

Con questa importante vittoria, la Dierre Reggio Calabria vola in vetta classifica e ritorna al successo davanti al pubblico amico.

Tabellino

A.S.D. Dierrre – ASD Castanea Basket 2010: 91-76

(Parziali: 22-10, 20-19, 18-22, 31-25)

A.S.D. Dierrre (91 Punti)