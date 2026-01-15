Dierre Basketball, Inguaggiato: ‘Sfida durissima al Castanea. Elias Donati è integratissimo’

In vista della delicatissima trasferta sul campo del Castanea, programmata per sabato sera alle ore 18.30, contro una delle big del campionato, il coach della Dierre Basketball, Francesco Inguaggiato, ha analizzato la sfida imminente, spiegato il percorso per la promozione e presentato il nuovo arrivo Elias Donati.

La partita si annuncia come una delle più ardue. “Mi aspetto una sfida molto difficile – esordisce Inguaggiato – perché loro non sono ancora certi della qualificazione alla Pool Promozione. Hanno due partite decisive e lotteranno col coltello fra i denti”. Il Castanea, nonostante un roster di qualità, ha avuto un campionato altalenante. “È una squadra completa ed esperta. Per qualche motivo, con alti e bassi, non hanno avuto finora un torneo di vertice, ma la squadra è lì. Dobbiamo stare molto attenti, anche perché vorranno rifarsi della sconfitta subita all’andata”.

Il coach ha anche chiarito il meccanismo di promozione. “Le prime cinque di ogni girone si qualificano per la Pool Promozione. Nella seconda fase, le prime sei di quella pool vanno ai Play-off. Dalla settima alla decima posto, invece, si gioca uno spareggio secco in casa della meglio classificata. Da lì si parte con i Play-off, e la vincente sale in Serie B”. Una roadmap che la Dierre vuole seguire il più lontano possibile.

Grande spazio nell’intervista al nuovo acquisto, Elias Donati, fuoricategoria, sceso dalla B, atleta con le carte in regola per impattare subito. “È con noi da due settimane – spiega Inguaggiato – e questa serie di allenamenti è stata cruciale per integrarlo. A Castanea potrà iniziare ad essere più protagonista”. Sulle parole dell’esperto Jovan Miljianic, che lo ha definito “la pedina perfetta”, il coach è d’accordo. “Si addice benissimo al nostro gioco. Non è un innesto che ci fa cambiare nulla: quello che facevamo prima, lo continueremo a fare, anche meglio. È atletico, gioca benissimo nel pick-and-roll e ci darà una grossa mano dentro l’area”.

Concludendo, Inguaggiato rimanda ogni discorso sul mercato futuro: “Ci concentriamo su queste ultime partite di prima fase”. La missione è chiara: superare il tremendo scoglio del Castanea e consolidare la posizione per entrare nella Pool Promozione, primo passo fondamentale verso il sogno Serie B.