Dierre Basketball, il capitano Scortica dopo il ko: ‘Serve un cambio di mentalità, ripartiamo dall’intensità’

Si torna in palestra con l’amaro in bocca per la prima sconfitta stagionale. A pochi giorni dalla battuta d’arresto, il capitano della Dierre Basketball Reggio Calabria, Giacomo Scortica, fa un’analisi schietta della gara e lancia il messaggio per il rientro in campo.

“Contro la Nova? È stata una gara dove è stata presente l’intensità – esordisce Scortica – ma noi abbiamo corso la partita per arrivare sul finale di gara almeno sul pari, senza poi avere la lucidità giusta per chiudere a nostro favore“.

Una mancanza di freddezza nel finale che il capitano individua come il punto dolente, ma da cui sa di dover ripartire. La domanda successiva è inevitabile: che approccio deve cambiare nel gruppo?

“Allora, sicuramente ci deve essere un cambio di mentalità dal punto di vista di approccio alla partita – ammette con onestà l’esterno – Non entrare con sufficienza, ma dimostrare in campo con i fatti, oltre alle parole, tutto l’impegno di cui siamo capaci“.

Con due settimane a disposizione prima della prossima sfida, quella contro il quotato Castanea, il tempo per lavorare non manca. L’occasione è perfetta per metabolizzare la sconfitta e ritrovare l’identità.

“Si riparte sicuramente con tanta voglia di dimostrare quello che siamo – afferma con determinazione Scortica – A cominciare dagli allenamenti, con la serietà e cercando di alzare l’intensità, per poi riportarla in gara“.

Un focus particolare sarà dedicato alla fase difensiva, come sottolinea il capitano: “Dovremo alzare lo stato di allerta per quanto riguarda i tagli degli avversari. Siamo una squadra giovane e ben allenata, quindi sappiamo di avere le qualità“.

Il messaggio finale è di ottimismo operoso: “Sarà bella la sfida con Castanea. Non vediamo l’ora”.