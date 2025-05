Dierre, Cernic: ‘Difesa da manuale, ora vogliamo chiuderla in casa’

La Dierre è pronta e carica. Giovedì alle ore 20 si sogna la serie B. E’ gara due di playoff, in casa, al Palacalafiore contro Gela Basket.

“Probabilmente la gara più bella dell’anno finora. Siamo stati quasi perfetti“. Con queste parole Roberto Cernic, MVP della sfida tra Gela e Dierre (Gara 1 dei playoff di Serie C), riassume la prestazione della sua squadra. Una vittoria costruita su fondamentali solidi e una difesa implacabile, che ha limitato gli avversari sotto i 60 punti.

”Abbiamo eseguito tutto ciò che avevamo preparato, soprattutto in difesa. È il nostro punto di forza da sempre e questo ci ha dato energia anche in attacco“. Già in palestra meno di 24 ore dopo il trionfo, il messaggio è chiaro: “La semifinale era il nostro obiettivo, ora puntiamo a chiuderla giovedì in casa“.

Cernic, nuovo ingaggio della Dierre, conosce bene la storia e la sfida della passata stagione contro Gela: “I compagni mi hanno ricordato ciò che è successo, ma questa volta dobbiamo completare l’opera“. Gela, con un roster agguerrito, resta un osso duro: “Appena finita la partita, ci siamo detti che mancano ancora 40 minuti alla vera vittoria“.

Sul clima infuocato ma bellissimo a Gela, l’ala non nasconde l’emozione: “C’era tanta gente, esperienze così sono rare in questo campionato“. E sulla sorpresa Comiso contro Alfa: “Nei playoff tutto può succedere, l’emotività conta tantissimo“.

In vista di gara 2 al PalaCalafiore, Cernic lancia un appello: “Aspettiamo una cornice di pubblico calorosa. Ci sostengano in questa partita decisiva“. La strada per la finale è tracciata, ma il tappo – come dice lui – è solo mezzo tolto.