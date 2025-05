La Dierre sogna la B: impresa in gara uno a Gela. Parla Coach Cotroneo

La Dierre Reggio Calabria ha messo a segno un colpo da maestro in trasferta, conquistando gara 1 delle semifinali playoff contro il Gela Basket al PalaLivatino. La formazione del Presidente Filianoti chiama all’appello tutti gli sportivi reggini.

Giovedì alle ore 20 al Palacalafiore serve il pubblico delle grandissime occasioni per provare a chiudere la serie.

Al termine della partita, il coach Giuseppe Cotroneo ha commentato con soddisfazione la prestazione della sua squadra, pur mantenendo i piedi per terra in vista del prossimo appuntamento.

Leggi anche

Cotroneo non nasconde la soddisfazione per la vittoria, ma tiene a precisare: “Abbiamo raggiunto questa semifinale grazie a un girone d’andata splendido e alla capacità di non disunirci nei momenti difficili.

Oggi abbiamo giocato bene, ma non abbiamo fatto ancora nulla. L’anno scorso vincemmo gara 1 ai quarti, per poi perdere in casa. Questa volta dobbiamo imparare dalla lezione“.

Il coach sottolinea l’approccio impeccabile dei suoi giocatori: “Sapevamo che il pubblico di Gela sarebbe stato caloroso, ma abbiamo mantenuto la freddezza. La differenza l’ha fatta la mentalità: non ci siamo abbattuti agli errori, abbiamo reagito come squadra. Nei playoff, l’aspetto tattico conta quanto quello mentale“.

Una partita quasi perfetta, con tutti i giocatori andati a referto e una difesa impeccabile. “Ci siamo coperti l’un l’altro, ed è la cosa più bella per un allenatore“, ha aggiunto Cotroneo, facendo però anche i complimenti agli avversari:

“Mi dispiace per quel piccolo episodio spiacevole in campo, ma il rispetto tra noi e Gela rimane intatto. Abbiamo giocato tante partite e c’è sempre stata sportività”. La Dierre ha ora un match point da giocare in casa, ma Cotroneo non vuole esaltazioni premature: “Da domani si torna in palestra. Una vittoria in una serie non significa nulla: dobbiamo chiudere il discorso giovedì“.