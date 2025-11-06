Dierre, Epifani: ‘Gruppo bellissimo, la sconfitta ci ha fatto bene’

Il punto di partenza, per lui e per la squadra, è positivo, nonostante la sconfitta nell’ultimo turno che ha interrotto la loro corsa. “Stiamo lavorando, veniamo da una sconfitta e stiamo lavorando bene, duri, con la massima concentrazione perché ci aspetta una partita altrettanto difficile. Il turno di riposo è servito tantissimo, ci ha permesso di staccare. Fa bene“.

Al centro della sua riflessione c’è il gruppo, che lui stesso aveva definito “bellissimo” a inizio anno. “Lo riconfermo. Forse questa sconfitta ci ha fatto bene perché ci ha fatto stare con i piedi per terra. Se un gruppo è giovane, deve lavorare, non può stare solo sereno e tranquillo“.

Un capitolo a parte lo merita il suo stato di forma, dopo i problemi alla schiena che hanno tenuto col fiato sospeso i tifosi. “Possiamo tranquillizzare tutti che le cose vanno meglio. Sì, sì, ormai è passato. Ci sono stati degli acciacchi, ma sto bene, grazie a Pippo (Filippo Marcianò) con cui abbiamo lavorato molto bene e al coach Inguaggiato che mi ha gestito in maniera diversa“.

Lo sguardo si sposta poi sul campionato, che si è rivelato subito pieno di sorprese. “Questo raggruppamento… tutti hanno perso. Risultati sorprendenti. Ha perso pure la Svincolati Academy, che era l’unica imbattuta. Mi aspettavo un inizio così enigmatico? Sinceramente no. Svincolati sapevo fossero una squadra giovane, eh, quindi lì li fa onore essere stati imbattuti fin’ora“.

La prossima avversaria è il Castanea, una squadra che Epifani conosce bene. “Ci ho giocato anche l’anno scorso in B, so che sono una buona squadra. Ci sono alcuni giocatori che hanno giocato in B, quindi Giannullo, Bellomo, Barbera… ecc La partita è difficile e dobbiamo tenere la massima concentrazione, un po’ più di cattiveria e stare giù“.

Infine, una nota più personale sull’ambientamento a Reggio Calabria. “Bene, molto bene. Con la squadra super, col coach super, anche la società. La città è molto bella, simile a Brindisi, quindi si sta bene. Anche dal punto di vista cestistico, Reggio ha una grande tradizione, come Brindisi. È una grande storia“.