Dierre, La Mastra: ‘Giovani e grintosi, la nostra forza è la difesa’

Dopo una prestazione di altissimo livello e una vittoria che ha ribaltato la sconfitta dell’andata, Vanni La Mastra, playmaker della Dierre Basketball Reggio Calabria, si è concesso ai microfoni per fare il punto sulla squadra e sui traguardi raggiunti.

“Avevamo voglia di riscattare la brutta partita dell’andata. In un quarto e mezzo siamo riusciti a costruire un vantaggio che poi ci ha permesso di gestire il gioco”.

Sul clima nello spogliatoio, la risposta è entusiasta: “Stiamo molto bene. Fuori dal campo eravamo già un gruppo molto collaudato da inizio anno, adesso stiamo iniziando a trovarci sempre di più anche in campo. Stiamo trovando varie dinamiche che ci stanno permettendo di ottenere vittorie di fila”. Un’armonia che si trasla in risultati.

Il record storico della Dierre di questa stagione non passa inosservato. Vanni, uno dei “sopravvissuti” della finalissima scorsa con l’Alfa Basket Catania, ha le idee chiare sulla seconda fase: “Sarà una fase difficile, con squadre fortissime come Alfa, Gela, Comiso. Noi, però, ci faremo trovare pronti ad ogni guerra, ad ogni battaglia”.

Il confronto tra la squadra dell’anno scorso e quella attuale è netto. “Sono due gruppi molto diversi”, spiega La Mastra. “L’anno scorso eravamo una squadra più esperta, con giocatori come Angius, Laganà e Barrile, a cui nei momenti decisivi si dava la palla. Quest’anno siamo un gruppo più giovane, che punta molto di più sulla difesa e sull’atleticità. Questa è la differenza sostanziale”.

Chi vede in pole position per i playoff oltre alla Dierre? La risposta di Vanni è un perfetto esempio di mentalità sportiva: “Noi. Solo noi”. Un messaggio chiaro: la concentrazione deve rimanere alta sulla propria strada.